Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:03, 8 октября 2025Экономика

Россиян предостерегли от зарядки телефонов после мороза

IT-эксперт Корнейчук: Зарядка надмерзшего телефона грозит возгоранием
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сразу с мороза заряжать мобильный телефон рискованно. Чем это может обернуться, «Аргументам и фактам» рассказал эксперт в области гаджетов Илья Корнейчук.

Если после пребывания на холоде не дать смартфону согреться в помещении, а сразу подключить к сети, можно повредить аккумулятор. Такая поломка способна спровоцировать возгорание. Аналогично не стоит поступать и при долгом нахождении телефона на солнце. «Если устройство сильно перегрелось, например, находясь на передней панели автомобиля под прямыми солнечными лучами, заряжать его в таком состоянии не рекомендуется», — обращает внимание Корнейчук. Смартфон может воспламениться и при наличии заводского дефекта в случае, если его не выявили на этапе контроля качества продукции, предупреждает эксперт.

Ранее россиянам разъяснили, можно ли не вынимать зарядное устройство из розетки после использования. Допустимо оставлять подключенным к сети только оригинальные или сертифицированные адаптеры. Они имеют контроллеры, которые отключают подачу тока после полной зарядки гаджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости