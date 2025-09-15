Россиян предупредили об опасности оставлять зарядку в розетке

IT-эксперт Аверьянов: Оригинальное зарядное устройство можно оставлять в розетке

Не вынимать зарядные устройства из розетки безопасно, но при определенных условиях. О чем необходимо помнить, оставляя зарядку подключенной, RT рассказал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Допустимо оставлять в розетке только оригинальное или сертифицированное зарядное устройство, напоминает Аверьянов. Дело в том, что качественные адаптеры имеют контроллеры, которые отключают подачу тока после полной зарядки гаджета. Помимо уменьшения энергопотребления, такая деталь предотвращает перегрев и короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении, пояснил IT-эксперт.

При этом несертифицированные зарядки не соответствуют стандартам безопасности и уже провоцировали возгорания. Пыль, влага и износ становятся дополнительными факторами, приводящими к пожарам. Состояние адаптера стоит проверять регулярно, напоминает Аверьянов.

Ранее в Нижнем Новгороде взорвался электросамокат. Горожанин поставил СИМ на зарядку на ночь. Начавшийся пожар нижегородец смог потушить самостоятельно.