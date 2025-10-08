Актер Тимоти Шаламе показал внешность после бритья головы

Франко-американский актер Тимоти Шаламе показал новую внешность. Соответствующее видео появилось в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

29-летний артист продемонстрировал проморолик посвященного игроку в пинг-понг Марти Рейсману фильма «Марти Суприм», в котором снимается в главной роли. Он предстал перед камерой в черно-синем спортивном костюме с надписью Marty Supreme, очках с бесцветными линзами и с бритой головой.

Ролик, набравший миллион просмотров, Шаламе оставил без комментариев.

