Тимоти Шаламе показал внешность после бритья головы

Актер Тимоти Шаламе показал внешность после бритья головы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Timothée Chalamet / Х

Франко-американский актер Тимоти Шаламе показал новую внешность. Соответствующее видео появилось в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

29-летний артист продемонстрировал проморолик посвященного игроку в пинг-понг Марти Рейсману фильма «Марти Суприм», в котором снимается в главной роли. Он предстал перед камерой в черно-синем спортивном костюме с надписью Marty Supreme, очках с бесцветными линзами и с бритой головой.

Ролик, набравший миллион просмотров, Шаламе оставил без комментариев.

В июле американский актер Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность без бороды на видео.

    Все новости