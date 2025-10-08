Тромбонист Маликова восхитил пользователей сети

Видео с тромбонистом певца Дмитрия Маликова обрело популярность в сети

Видео с выступлений певца Дмитрия Маликова обрели популярность в сети из-за тромбониста артиста. Соответствующие ролики публикует Telegram-канал «Звездач».

Внимание зрителей привлек музыкант по имени Даниил, играющий на тромбоне. При этом на видео мужчина активно танцует. Отмечается, что в соцсетях мужчина позиционирует себя как «самый танцующий тромбонист».

«Позовите, когда начнется новый тренд. И да, на мой балет тоже внимание обратите», — прокомментировал ситуацию Маликов.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что артисты не должны использовать нецензурную лексику на сцене.