Россия
09:10, 8 октября 2025Россия

Трубу пылесоса достали из россиянина

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачи в Уфе достали трубу пылесоса из заднего прохода россиянина. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Удалось установить, что мужчина проверял мощность всасывания своего пылесоса интимным местом. Как поделился пациент, сначала он действовал бережно, а потом трубу затянуло внутрь него.

Горожанину пришлось обращаться к врачам, чтобы освободиться.

После извлечения части пылесоса медики посоветовали жителю Уфы больше так не экспериментировать.

До этого похожий случай произошел также в Уфе. Тогда из тела 21-летней гражданки достали огурец. Овощ оказался в теле пациентки после экстремальных секс-практик.

Девушку привез в медицинское учреждение молодой человек. Он признался, что вместе со спутницей они использовали съедобное во время телесного контакта.

Врачи после операции подчеркнули, что прямая кишка не повреждена и других посторонних предметов в гражданке нет.

