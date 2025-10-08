Мир
00:47, 8 октября 2025Мир

В европейской стране исключили поставку военной помощи Украине

Министр обороны Словакии Калиняк исключил поставку военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Калиняк

Роберт Калиняк. Фото: Reuters

Вице-премьер-министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал возможность поставки военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Известно, что Калиняк исключил военный характер помощи Украине в рамках подписанного в Киеве соглашения с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.

«Решительно в этом случае исключаю в рамках этого соглашения любое оружие или военный тип помощи с точки зрения оружия или боеприпасов», — сказал Калиняк журналистам.

Ранее правительство Словакии объявило о 14-м пакете военной помощи Украине. До этого глава словацкого правительства Роберт Фицо заявлял, что «нет никаких моральных, правовых или иных причин» втягивать Братиславу в конфликт России и Украины.

