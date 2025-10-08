Мир
20:58, 8 октября 2025Мир

В Германии отменили процедуру ускоренного получения гражданства

Zeit: Бундестаг проголосовал за отмену ускоренной натурализации иностранцев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Нижняя палата парламента Германии, бундестаг, 8 октября проголосовала за отмену ускоренной процедуры натурализации иностранцев, введенной годом ранее. Об этом сообщает Zeit.

«Вместо трех лет теперь лицам, подпадающим под действие этого правила, придется легально прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт», — сказано в сообщении.

Инициативу поддержали 450 депутатов бундестага. Механизм так называемой «турбонатурализации» был введен в июне 2024 года при правительстве Олафа Шольца, а претендовать на нее могли супруги граждан Германии и лица с выдающимися достижениями.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в поддержку инициативы подчеркнул, что получение гражданства должно завершать процесс интеграции, а не начинать его. «Отменяя "турбонатурализацию", мы посылаем четкий сигнал общественности... Немецкий паспорт должен быть признанием успешной интеграции, а не стимулом для нелегальной миграции», — сказал политик.

Ранее власти Германии запретили мигрантам без документов въезжать в страну. «Добриндт объявил о решении отменить распоряжение 2015 года, которое разрешало въезд в страну гражданам третьих стран без документов, с целью сокращения нелегальной миграции, заявив, что их число все еще слишком велико», — сказано в сообщении.

