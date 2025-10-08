Экономика
13:59, 8 октября 2025Экономика

В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

В Госдуме напомнили, что арендная плата за жилье может повышаться лишь раз в год
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Арендная плата за жилье не может повышаться чаще, чем один раз в год, если иное не прописано в договоре. О соответствующем запрете россиянам напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством ТАСС.

Парламентарий заявил, что отсутствие «белой» аренды вредит обеим сторонам. Так, если квартира снимается «в черную», при повышении ставки в одностороннем порядке квартиросъемщику придется принять ее, попробовать договориться с хозяином либо переехать.

«Когда вы арендуете жилье по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно статьей 614 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное», — объяснил он. При нарушении вышеуказанной статьи квартиросъемщик может обратиться в суд, который встанет на его сторону. Помимо этого, продолжил Колунов, наличие договора дает арендатору гарантию, что его не выгонят из снимаемого жилья. В свою очередь, собственнику недвижимости при «белой» аренде будет проще предъявить претензии арендатору и потребовать в суде компенсацию за повреждения в квартире либо просрочку платежей за нее.

Ранее россиянам назвали действия, которые собственник жилья не может совершить при сдаче его в аренду.

