В МИД назвали Польшу и Прибалтику кротами-подрывниками

Захарова назвала Польшу и страны Балтии кротами-подрывниками после слов Меркель
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Польшу и страны Балтии кротами-подрывниками после слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об их косвенной вине в начале специальной военной операции (СВО). Об этом дипломат заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат анонсировала интервью главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он расскажет о политике Польши и Прибалтики, а также действиях этих стран против интересов Евросоюза.

«Внутри Европейского Союза работают вот такие кроты, если не сказать кроты-подрывники, в виде Польши и прибалтийских стран, которые не только проводят чуждую ЕС политику, в частности, англосаксонскую, но и действуют против интересов Европейского союза», — отметила она.

Захарова назвала подрывной позицию упомянутых государств и добавила, что они под «общей политикой ЕС» понимали исключительно реализацию собственных антироссийских установок.

Представитель внешнеполитического ведомства также задалась вопросом о том, почему Меркель молчала четыре года. «А если к этому всему добавить ее же откровение о том, что и она рассматривала минские договоренности исключительно как инструмент [политических манипуляций], а не как документ, под которым подписалась и который будет реализовывать (...), тогда складывается картина ответственности за то, что произошло в 2022 году вокруг Украины», — подчеркнула Захарова.

6 октября экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО. По ее словам, в 2021 году эти страны выступили против ее предложения о новом формате диалога между Европейским союзом и Россией.

