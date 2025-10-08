В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

Пожар вспыхнул в московской чайхане, расположенной на Большой Очаковской улице. По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва газового баллона, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, как полыхает крыша придомовой постройки, в которой находится заведение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия уже работают бригады МЧС. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Другие подробности не приводятся.

