Россия
23:19, 7 октября 2025Россия

В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Global Look Press

Пожар вспыхнул в московской чайхане, расположенной на Большой Очаковской улице. По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва газового баллона, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, как полыхает крыша придомовой постройки, в которой находится заведение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия уже работают бригады МЧС. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в административном здании на юго-востоке Москвы.

