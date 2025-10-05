Россия
Сильный пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

В Москве 70 пожарных тушат огонь в здании на Волгоградском проспекте
Варвара Митина (редактор)

Фото: РИА Новости

Сильный пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС.

К тушению привлечены более 70 пожарных и 24 единицы техники. Сейчас площадь пожара оценивается примерно в 300 квадратных метров. По информации МЧС, есть угроза распространения огня. У здания уже частично обрушилась кровля.

Возгорание произошло в трехэтажном административном здании по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 11.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время стычек демонстрантов с полицией загорелись баррикады.

