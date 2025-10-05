В Тбилиси начался пожар на баррикадах

Shot: В Тбилиси во время стычек демонстрантов с полицией загорелись баррикады

В Тбилиси во время стычек демонстрантов с полицией загорелись баррикады, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, спецназу периодически приходится использовать слезоточивый газ и водометы против протестующих, наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе площади Орбелиани и у здания парламента на проспекте Руставели.

Протестующие заявили, что остаются на улице на ночь и призывают всех несогласных с итогами выборов к ним присоединиться.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в Тбилиси на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением