Марочко: У ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой в Купянске из-за ударов России

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются проблемы с логистикой в Купянске из-за российских ударов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинское командование столкнулось с серьезным осложнением оперативно-тактической обстановки в Купянске и нарушением логистических путей снабжения войск», — сообщил он.

Отмечается, что применение российских ударных систем сделало невозможным использование ВСУ автотранспорта и большегрузов, что сказалось на снабжении украинских бойцов в Купянске.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий заняли центр Купянска, ключевого для обороны ВСУ. Отмечается, что бойцы ВС России нарастили темпы продвижения до одного километра в сутки.