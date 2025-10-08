Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 8 октября 2025Бывший СССР

В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

Марочко: У ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой в Купянске из-за ударов России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются проблемы с логистикой в Купянске из-за российских ударов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинское командование столкнулось с серьезным осложнением оперативно-тактической обстановки в Купянске и нарушением логистических путей снабжения войск», — сообщил он.

Отмечается, что применение российских ударных систем сделало невозможным использование ВСУ автотранспорта и большегрузов, что сказалось на снабжении украинских бойцов в Купянске.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий заняли центр Купянска, ключевого для обороны ВСУ. Отмечается, что бойцы ВС России нарастили темпы продвижения до одного километра в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Человеческие останки нашли на улице в российском городе

    Стало известно о ракетной атаке на российский город

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости