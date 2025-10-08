Силовые структуры
12:07, 8 октября 2025Силовые структуры

В российском суде объяснили побег двух педофилов

На Урале 2 педофила сбежали из-за изменившего им меру пресечения следователя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Урале два педофила сбежали из-за изменившего им меру пресечения следователя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

По данным агентства, речь идет об обвиняемых в изнасиловании 15-летний школьницы в Алапаевске. Фигуранты — местные жители Шаньгин и Быков. Они сбежали, потому что следователь самостоятельно избрал им меру пресечения, при этом он не подавал в суд ходатайства об ее изменении. Кроме того, отмечается, что суд не имеет возможности ужесточить меру пресечения без инициативы гособвинителя.

7 октября их объявили в розыск.

6 октября, Алапаевский городской суд вынес в отношении них обвинительный приговор — мужчины получили 11,5 и 10 лет лишения свободы соответственно, но на оглашение не явились.

