Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 8 октября 2025Россия

Священник РПЦ раскритиковал новый дизайн купюры номиналом 500 рублей

Священник РПЦ раскритиковал новый дизайн 500-рублевой купюры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) подвергли критике новый дизайн купюры номиналом 500 рублей. Слова представителя РПЦ Альвиана Тхелидзе приводит издание «Абзац» в Telegram.

Поводом к этому стало запущенное Центробанком голосование, участникам которого предлагается выбрать изображения для лицевой и оборотной стороны новой банкноты. При этом сама купюра выполнена в дизайн-коде, характерном для последних выпускаемых в России бумажных денежных знаков. Голосование пока не завершено, однако при любом его исходе с новой купюры исчезнет изображение Соловецкого монастыря.

Тхелидзе описал голосование как предложение «выбрать, каким образом убрать монастырь» с банкноты.

В последние дни ряд Telegram-каналов рекомендовал подписчикам голосовать за изображение горы Эльбрус на новой купюре. Одновременно с этим глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать изображение архитектурного комплекса «Грозный-Сити».

Тем временем Центробанк объявил о переносе выпуска новых 500-рублевых купюр. Там сообщили, что прогнозов относительно новых сроков нет, однако это будет не раньше 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

    Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости