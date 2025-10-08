Священник РПЦ раскритиковал новый дизайн купюры номиналом 500 рублей

Священник РПЦ раскритиковал новый дизайн 500-рублевой купюры

В Русской православной церкви (РПЦ) подвергли критике новый дизайн купюры номиналом 500 рублей. Слова представителя РПЦ Альвиана Тхелидзе приводит издание «Абзац» в Telegram.

Поводом к этому стало запущенное Центробанком голосование, участникам которого предлагается выбрать изображения для лицевой и оборотной стороны новой банкноты. При этом сама купюра выполнена в дизайн-коде, характерном для последних выпускаемых в России бумажных денежных знаков. Голосование пока не завершено, однако при любом его исходе с новой купюры исчезнет изображение Соловецкого монастыря.

Тхелидзе описал голосование как предложение «выбрать, каким образом убрать монастырь» с банкноты.

В последние дни ряд Telegram-каналов рекомендовал подписчикам голосовать за изображение горы Эльбрус на новой купюре. Одновременно с этим глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать изображение архитектурного комплекса «Грозный-Сити».

Тем временем Центробанк объявил о переносе выпуска новых 500-рублевых купюр. Там сообщили, что прогнозов относительно новых сроков нет, однако это будет не раньше 2026 года.