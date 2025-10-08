Мир
03:06, 8 октября 2025Мир

В США испугались российской тактики ведения войны

Аналитик Роуз: США не готовы к противостоянию российским беспилотникам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия в конфликте на Украине применяет большое количество беспилотников, США не готовы к таким методам ведения войны и в случае противостояния никак не смогут с этим бороться. Таким мнением в беседе с газетой Daily Express поделился Фрэнк Роуз, помощник госсекретаря бюро по контролю за вооружениями в администрации Барака Обамы.

«Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами», — считает аналитик.

Он убежден, что Вашингтону необходимо модернизировать свои беспилотники, чтобы США могли что-то противопоставить России.

Ранее военный аналитик Франц-Штефан Гади признал, что Россия достигла прогресса в дронах.

