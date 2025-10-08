Бывший СССР
В ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте

ERR: Солдат ВСУ заявил об ухудшающейся ситуации на фронте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский военный с позывным Бунтарь пожаловался на ухудшающуюся ситуацию на фронте. Его слова передает ERR.

«Нас остается все меньше и меньше. (...) Чем меньше опытных людей, тем меньше тех, кто может обучить молодых солдат», — заявил Бунтарь.

По его словам, ситуация на фронте для украинской армии ухудшается именно ввиду потерь личного состава.

Ранее издание Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил России. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражений целей на фронте.

