16:54, 8 октября 2025Наука и техника

В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

Народный фронт: В зону СВО поставили 1500 дронов «Тор» с модулями ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный фронт / ТАСС

Первые 1500 дронов «Тор», включая версии на оптоволокне и с модулями искусственного интеллекта (ИИ), поставили российским бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в Народном фронте, Кулибин-клуб которого поддерживает разработчиков, сообщили ТАСС.

«Искусственный интеллект — это наше взаимодействие с московским конструкторским бюро. Их модуль позволяет, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника, в автономном режиме взлетать, получать задание и выполнять его без участия оператора», — сказал руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро с позывным Рача.

Он отметил, что аппарат может работать полностью автономно или использовать ИИ только для донаведения на цель. По словам руководителя, «Торы» прошли около десяти этапов модернизации, которые позволили им соответствовать актуальной ситуации в зоне СВО. В линейку аппаратов входят дроны на рамах размером от 10 до 15 дюймов.

Ранее в октябре стало известно, что российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО. Аппарат позволяет прокладывать линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность.

