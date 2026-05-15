Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и анонсировал продолжение военных действия против Ирана. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Truth Social.

По словам американского лидера, Си Цзиньпин поздравил его с успехами, которые Трампу удалось достичь за 16 месяцев своего президентства. К ним сам президент США отнес военную победу над Венесуэлой, а также заявил и об успехах в Иране. «Соединенные Штаты продемонстрировали миру ... военное уничтожение Ирана (продолжение следует!)» — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу.