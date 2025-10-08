Мир
18:46, 8 октября 2025Мир

Венгрия осудила попытки оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока» украинца

Сийярто: Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил попытки оправдать украинца Владимира Журавлева, подозреваемого во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

«[Премьер-министр Польши] Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт не хочет Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

Ранее Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца, задержанного по делу о подрыве «Северных потоков». Однако он отметил, что решение о выдаче по-прежнему остается за польским судом.

