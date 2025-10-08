Ценности
Внешность Миллы Йовович на показе в Париже взволновала фанатов

Мария Винар

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Американская актриса Милла Йовович приняла участие в показе люксового итальянского бренда Miu Miu и взволновала фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого журнала Perfect Magazine.

49-летняя звезда «Пятого элемента» предстала на размещенных кадрах в вельветовом укороченном плаще и кожаном фартуке. Кроме того, она носила открытые босоножки и разноцветный шарф. При этом на лице Йовович полностью отсутствовал макияж, а волосы были уложены в низкий хвост.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом. «Что случилось с ее зубами? Она похожа на вампира», «Эти зубы указывают на старость», «Зубы больше рта. Он как будто не закрывается», «Мне очень нравится Милла, но не могу понять, что произошло с зубами?», «Она была такой красивой», — высказывались они.

В августе Милла Йовович показала лицо без макияжа.

