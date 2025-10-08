Забота о себе
12:31, 8 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

Врач Вялов: Без вреда для здоровья можно употреблять два десерта в день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anastasia MiPhoto / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что многие люди считают сладости абсолютным злом, однако это не так. В своем Telegram-канале он назвал россиянам допустимое количество десертов в день.

Врач считает, что без вреда для здоровья можно употреблять два десерта в день. Причем съедать их необходимо на завтрак и обед. «Съедая два десерта, мы не перебираем по сахару», — подчеркнул специалист.

Такое количество сладкого, продолжил он, точно впишется в рекомендованные 30-50 граммов быстрых сахаров в сутки. При этом десерты для человека — это не просто еда, но и источник положительных эмоций, поэтому после их употребления ему не захочется съесть что-нибудь лишнее, заключил Вялов.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые приводят к преждевременному старению. Так, она призвала исключить из рациона сливочное масло и колбасные изделия.

