Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

Врач Вялов: Без вреда для здоровья можно употреблять два десерта в день

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что многие люди считают сладости абсолютным злом, однако это не так. В своем Telegram-канале он назвал россиянам допустимое количество десертов в день.

Врач считает, что без вреда для здоровья можно употреблять два десерта в день. Причем съедать их необходимо на завтрак и обед. «Съедая два десерта, мы не перебираем по сахару», — подчеркнул специалист.

Такое количество сладкого, продолжил он, точно впишется в рекомендованные 30-50 граммов быстрых сахаров в сутки. При этом десерты для человека — это не просто еда, но и источник положительных эмоций, поэтому после их употребления ему не захочется съесть что-нибудь лишнее, заключил Вялов.

