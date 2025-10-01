Врач назвала провоцирующие преждевременное старение продукты

Врач Дианова: Избыток сахара и алкоголя приводит к преждевременному старению

Избыток некоторых продуктов в рационе приводит к преждевременному старению, предупредила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Самые популярные из них она назвала изданию «Абзац».

По словам Диановой, серьезные проблемы со здоровьем и, как следствие, ускоренное старение могут вызвать сахар и алкоголь. Также преждевременное старение провоцирует соль, избыток которой в меню может стать причиной развития множества опасных болезней, включая подагру и мочекаменную болезнь.

Следующая рекомендация диетолога — контролировать потребление колбасных изделий, фастфуда, сливочного масла и молочных продуктов. В этих продуктах содержится большое количество жиров, которые считаются провокаторами сокращающих продолжительность жизни недугов.

