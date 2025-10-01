Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 1 октября 2025Забота о себе

Врач назвала провоцирующие преждевременное старение продукты

Врач Дианова: Избыток сахара и алкоголя приводит к преждевременному старению
Наталья Обрядина1

Фото: Unsplash

Избыток некоторых продуктов в рационе приводит к преждевременному старению, предупредила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Самые популярные из них она назвала изданию «Абзац».

По словам Диановой, серьезные проблемы со здоровьем и, как следствие, ускоренное старение могут вызвать сахар и алкоголь. Также преждевременное старение провоцирует соль, избыток которой в меню может стать причиной развития множества опасных болезней, включая подагру и мочекаменную болезнь.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Следующая рекомендация диетолога — контролировать потребление колбасных изделий, фастфуда, сливочного масла и молочных продуктов. В этих продуктах содержится большое количество жиров, которые считаются провокаторами сокращающих продолжительность жизни недугов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян отказаться от кофе сразу после пробуждения. Она отметила, что напиток натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

    Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

    Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

    Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

    Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

    В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

    Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

    В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости