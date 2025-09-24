Забота о себе
21:02, 24 сентября 2025Забота о себе

Врач призвала отказаться от кофе с утра

Диетолог Соломатина: Кофе с утра может вызвать изжогу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от кофе сразу после пробуждения. О том, как выпитый с утра напиток может навредить здоровью, она рассказала Life.ru.

Соломатина отметила, что кофе натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы. Кроме того, врач рассказала, что кофе стимулирует выработку гормона стресса кортизола, который после пробуждения и так находится на пике. По ее словам, это может создать излишнюю нагрузку на надпочечники, вызвать дисбаланс гормонов и спровоцировать плохое настроение.

Наконец, Соломатина указала, что привычка пить кофе сразу после пробуждения со временем приводит к тому, что организм адаптируется к кофеину и он перестает бодрить. Диетолог посоветовала пить кофе примерно через 30-60 минут после пробуждения и желательно после завтрака.

Ранее кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком. По его мнению, эта добавка уничтожает пользу напитка.

    Все новости