Врач призвал отказаться от уничтожающей пользу кофе популярной добавки

Кардиолог Абельян: Молоко уничтожает пользу кофе

Кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком, так как эта популярная добавка уничтожает пользу напитка. Его слова передает издание El Español.

«Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья», — пояснил Абельян. В том числе, по его словам, благодаря этим веществам снижается риск развития заболеваний сердца.

Однако всего одна капля молока в кофе значительно снижает усвоение антиоксидантов и фенольных соединений. К тому же насыщенные жиры, содержащиеся в молоке, напротив, повышают риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы. В заключение медик призвал избегать также чрезмерного количества сахара, который содержится в различных сиропах, которые многие люди добавляют в кофе

Ранее кардиолог Магдалена Перельо посоветовала включить в рацион лук для здоровья сердца. По ее словам, благодаря этому овощу можно снизить артериальное давление.