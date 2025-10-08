Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 8 октября 2025Забота о себе

Врач рассказал о тревожных причинах изменения цвета мочи

Уролог Свиридов: Моча цвета пива бывает при патологиях печени и желчного пузыря
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Dazeley / Getty Images

В норме моча имеет соломенно-желтый цвет, рассказал уролог-андролог Василий Свиридов. Возможные причины изменения этого оттенка он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист указал, что специфический цвет моче дает уробилин, который образуется в печени из билирубина. По словам врача, если в печени или желчном пузыре появляются патологии, то концентрация уробилина повышается. Из-за этого моча приобретает более насыщенный цвет, напоминающий пиво.

Еще одним тревожным признаком Свиридов назвал коричневую мочу. По его словам, такой оттенок появляется при приеме некоторых лекарств или из-за свища между органами мочевыделительной системы и кишечником. Красный оттенок может указывать на онкологическое заболевание. Кроме того, он бывает при мочекаменных процессах в почках и мочевом пузыре.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Уролог добавил, что постоянно прозрачная моча говорит о низкой функции почек, она встречается у людей с хронической почечной недостаточностью. Белый цвет, по словам специалиста, является признаком гнойного заболевания почек и мочевого пузыря. Другой возможной причиной он назвал заболевания костной системы. Он объяснил, что при таких состояниях в моче повышается концентрация солей кальция и фосфатов, которые и придают ей белый оттенок.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета. По ее словам, нормальное опорожнение кишечника должно быть не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Политолог раскрыл планы Трампа в отношении Зеленского

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости