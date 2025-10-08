ВСУ могут попасть в огневой мешок в ДНР

ВС России могут взять в огневой мешок украинских бойцов в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России могут взять в огневой мешок украинских бойцов в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Уже сейчас можно наблюдать, как формируется огневой мешок, в котором окажется противник, — от Новоэкономического до Мирнограда», — прокомментировал источник агентства.

Отмечается, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватить инициативу наступления встречают сопротивление.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке.