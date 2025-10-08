Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 8 октября 2025Мир

Вучич резко высказался в адрес Турции

Вучич обвинил Турцию в желании возродить Османскую империю
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес Турции, обвинив ее в желании возродить Османскую империю. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Такое заявление он сделал в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе Skydagger самопровозглашенной республике Косово. По словам сербского лидера, это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

«Теперь совершенно ясно, что Турция не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи. Сербия — маленькая страна, но мы прекрасно поняли послание», — написал Вучич.

Ранее президент Сербии пригрозил Косово войной. Так он ответил на слова президента Косово Вьосы Османи о том, что Россия и Сербия представляют наибольшую угрозу для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Политолог раскрыл планы Трампа в отношении Зеленского

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости