Вучич ответил на слова президента Косово фразой «война приближается»

Президент Сербии Александр Вучич ответил на слова президента самопровозглашенной республики Косово Вьосы Османи о том, что Россия и Сербия якобы представляют наибольшую угрозу для Европы фразой «война приближается». Слова сербского лидера об угрозе вооруженного конфликта на Балканах приводит издание Danas.

По его словам, власти в Приштине (столице Косово) продолжают преследования сербского народа на севере самопровозглашенной территории. Так, отмечает Вучич, руководство Косово использует для себя «предвоенное время».

«Я говорю об этом открыто, потому что война приближается. Они хотели бы воспользоваться возможностью настроить большинство стран НАТО и европейцев против Сербии. Мы не дадим им такой возможности», — объявил Вучич.

Османи накануне заявила, что Россия и Сербия представляют собой самую большую угрозу для стран Европы, добавив, что Европейскому союзу (ЕС) следует прекратить поощрять Белград.

В июне президент США Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с США.