11:15, 8 октября 2025Силовые структуры

Взорванная машина военного в Наро-Фоминске попала на видео

ФСБ показала взорванную машину военного в Наро-Фоминске, диверсант признал вину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

ФСБ показала видео задержания украинского диверсанта, который взорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. Запись публикует ТАСС.

На кадрах силовики уложили подозреваемого на землю. Показана поврежденная машина. Задержанный говорит, что согласился подзаработать по предложению в мессенджере. Он получил 80 тысяч рублей на подготовку преступления и еще столько же в качестве вознаграждения.

В отношении 24-летнего россиянина возбуждено дело о теракте. Он также собирал информацию об оборонном предприятии Алтайского края и поджег автомобиль с символикой специальной военной операции (СВО).

В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта нашли кустарно изготовленные взрывчатые вещества и компоненты для их синтеза, а также переписку с украинским куратором.

Обвиняемому в терроризме грозит до 20 лет колонии.

