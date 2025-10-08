Взорванная машина военного в Наро-Фоминске попала на видео

ФСБ показала взорванную машину военного в Наро-Фоминске, диверсант признал вину

ФСБ показала видео задержания украинского диверсанта, который взорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. Запись публикует ТАСС.

На кадрах силовики уложили подозреваемого на землю. Показана поврежденная машина. Задержанный говорит, что согласился подзаработать по предложению в мессенджере. Он получил 80 тысяч рублей на подготовку преступления и еще столько же в качестве вознаграждения.

В отношении 24-летнего россиянина возбуждено дело о теракте. Он также собирал информацию об оборонном предприятии Алтайского края и поджег автомобиль с символикой специальной военной операции (СВО).

В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта нашли кустарно изготовленные взрывчатые вещества и компоненты для их синтеза, а также переписку с украинским куратором.

Обвиняемому в терроризме грозит до 20 лет колонии.

