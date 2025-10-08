Силовые структуры
12:03, 8 октября 2025Силовые структуры

Взорвавший машину военного в Наро-Фоминске раскрыл причину работы на спецслужбы Украины

Взорвавший машину военного в Наро-Фоминске пошел на диверсию ради заработка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

Задержанный за ряд диверсий сотрудниками ФСБ и МВД россиянин на допросе рассказал о причинах работы на спецслужбы Украины. Видео допроса публикует РИА Новости.

По словам задержанного за подрыв в Наро-Фоминске автомобиля участника СВО диверсанта, он действительно по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами через Telegram. На этот шаг он решился, желая подзаработать. Контакт для связи ему дал некий Анатолий Анатольевич.

По делу о теракте злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

8 октября взорвавшего машину участника СВО 24-летнего россиянина задержали в ходе совместных действий ФСБ и МВД.

    Все новости