Взорвавший машину военного в Наро-Фоминске раскрыл причину работы на спецслужбы Украины

Взорвавший машину военного в Наро-Фоминске пошел на диверсию ради заработка

Задержанный за ряд диверсий сотрудниками ФСБ и МВД россиянин на допросе рассказал о причинах работы на спецслужбы Украины. Видео допроса публикует РИА Новости.

По словам задержанного за подрыв в Наро-Фоминске автомобиля участника СВО диверсанта, он действительно по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами через Telegram. На этот шаг он решился, желая подзаработать. Контакт для связи ему дал некий Анатолий Анатольевич.

По делу о теракте злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

8 октября взорвавшего машину участника СВО 24-летнего россиянина задержали в ходе совместных действий ФСБ и МВД.

