Задержание наблюдателя за войсковой частью в российском городе попало на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Новгорода 39-летнего Никиты Пурышева, признанного виновным в госизмене. Запись публикует ТАСС.
На кадрах видны бойцы ФСБ, который догоняют на улице мужчину, валят его на асфальт и надевают наручники. На допросе он рассказывает, что связался в мессенджере с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанный признает вину в том, что снял на фото отдел полиции и установил наблюдение за войсковыми частями.
Пурышев получил 15 лет лишения свободы. С мая 2023 года он установил сотрудничество с украинской разведкой. Он передал информацию о деятельности оборонно-промышленного предприятия, на котором работал.