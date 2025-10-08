Работник оборонного предприятия России установил наблюдение за войсковой частью

Житель Новгорода Пурышев получил 15 лет за госизмену в пользу Украины

Новгородский областной суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю Никите Пурышеву, признанному виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он получил 15 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет проведет в тюрьме.

Суд установил, что в мае 2023 года Пурышев начал переписку с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. По их заданию он установил наблюдение за войсковой частью и силовыми структурами Великого Новгорода, собранные сведения Пурышев передавал куратору.

Затем он занялся подготовкой информации о деятельности оборонно-промышленного предприятия, на котором работал. Мужчина собрал данные о выпускаемой продукции, которые намеревался отправить украинской разведке, но заподозрил, что его раскрыли, и удалил переписку. Тем не менее российские правоохранители предоставили суду убедительные доказательства его вины, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 30-летнего жителя Верхоянского района за преступления в пользу Украины.