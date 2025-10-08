Силовые структуры
10:20, 8 октября 2025Силовые структуры

Замначальника ГАИ российского города подкупили 100 тоннами асфальта

ФСБ задержала бывшего замначальника ГАИ Челябинска Жиляева по делу о взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, полицейский получил 100 тонн асфальтного покрытия стоимостью 500 тысяч рублей от учредителя фирмы «Капиталстрой», занимавшейся сферой дорожного хозяйства, Ромика Варданяна. Жиляев с января 2024 года оказывал предпринимателю свое покровительство: не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушение правил дорожного движения, согласовывал документы по установке дорожных знаков во время дорожно-строительных работ.

Гаишника уволили из органов внутренних дел 6 октября.

Варданяна задержали в мае за дачу взятки другому сотруднику челябинского ГАИ, полковнику Александру Гайде, которого также уличили в покровительстве компании.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание ранее осужденному за взятки бывшему замначальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину.

