Зеленский назвал депутатов своей партии деструктивными дебилами

Гончаренко: Зеленский назвал депутатов «Слуги народа» деструктивными дебилами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии «Слуга народа» деструктивными дебилами. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, эта фраза Зеленского очень активно ходит между членами партии. Гончаренко добавил, что все они разочарованы и не понимают, как так вышло.

«Небольшая подсказка: чтобы не быть «дебилами» — прочитайте Конституцию. Мы парламентско-президентская страна. Совет должен вернуть себе руководящую роль в управлении государством», — заключил нардеп.

Ранее стало известно, что Зеленский на закрытой встрече в Раде критиковал членов собственной партии, которые говорили об ошибках и проблемах в стране. Отмечается, что выступление Зеленского не нашло понимания среди народных депутатов, которые рассчитывали на смягчение авторитарных тенденций власти на фоне скандала с попыткой лишить независимости антикоррупционные органы.