Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения пообещал не повышать цены на газ в стране этой зимой.
Решение было принято по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
«На эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышений цены газа не будет», — подчеркнул Зеленский.
Он также анонсировал проработку мер социальной поддержки населения, в том числе более ощутимые механизмы помощи внутренним переселенцам.
Ранее Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры.