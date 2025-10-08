Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения пообещал не повышать цены на газ в стране этой зимой.

Решение было принято по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

«На эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышений цены газа не будет», — подчеркнул Зеленский.

Он также анонсировал проработку мер социальной поддержки населения, в том числе более ощутимые механизмы помощи внутренним переселенцам.

Ранее Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

