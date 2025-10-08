Жена архитектора пыталась спасти стрелка

Супруга застреленного архитектора попыталась спасти от пожара его убийцу

Супруга архитектора Александра Супоницкого пыталась спасти от пожара стрелявшего в ее мужа бывшего топ-менеджера некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константина Козырева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Из показаний женщины следует, что она проводила супруга и одну из дочерей с ним в школу, после чего услышала выстрелы и детский крик. Она побежала к двери и в это время увидела свою дочь, девочка бежала с криками «Стреляют в папу!»

Тогда женщина отправила всех трех дочерей в ванную комнату и велела им закрыться, а сама пошла в подъезд. Там она увидела своего супруга без признаков жизни. Женщина вызвала полицию, а через несколько минут увидела в квартире напротив пожар и в окне силуэт человека. Она стала ему кричать об огне.

Утром 8 октября Козырев подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта. Он поставил мужчину на колени и выстрелил ему в затылок. Девочку стрелок не тронул. Причиной конфликта мог стать долг в пять миллионов, которые архитектор занял у стрелка. Они были знакомы 15 лет.