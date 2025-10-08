Силовые структуры
13:41, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились первые версии о расправе над российским архитектором

Shot: Убийца Супоницкого мог следить за жертвой и специально поселиться рядом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Константин Козырев, который предположительно расправился с архитектором Александром Супоницким на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге, мог следить за жертвой и специально поселиться этажом ниже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По одной из версий, у мужчин был давний конфликт в бизнесе — они оба работали в сфере строительства. Недавно Козырев снял квартиру рядом с оппонентом на втором этаже жилого комплекса «Царская столица» и поселился в ней.

Утром 8 октября он, предварительно, подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта, поставил на колени и выстрелил в затылок. Девочку стрелок не тронул, она смогла убежать обратно в квартиру. После случившегося он спустился в арендованную квартиру и совершил суицид.

Место преступления попало на видео.

