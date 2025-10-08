Силовые структуры
12:28, 8 октября 2025Силовые структуры

Место расправы над российским архитектором попало на видео

Появились кадры с места расправы над архитектором Супоницким у лифта в его доме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Место расправы над архитектором Александром Супоницким в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге попало на видео. Ролик появился в Telegram-канале Mash на Мойке.

На кадрах видно разбитое стекло на полу. Перед входом в дом работают сотрудники правоохранительных органов.

Все произошло утром 8 октября, когда Супоницкий повел дочь в школу. Возле лифта их остановил вооруженный мужчина — он поставил архитектора на колени и пустил ему в затылок пулю. Девочку злоумышленник не тронул, она убежала обратно в квартиру.

После случившегося стрелок спустился в квартиру этажом ниже и совершил суицид. Предварительно, это — бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев.

Возбуждено уголовное дело.

