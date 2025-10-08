Российского архитектора поставили на колени и выстрелили ему в затылок

В Петербурге сосед убил архитектора Супоницкого при дочери и совершил суицид

В Петербурге сосед жестоко расправился с архитектором Александром Супоницким прямо на глазах у его дочери-школьницы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Супоницкий вел дочь в школу. Возле лифта их остановил вооруженный карабином мужчина. Он поставил их на колени, а затем пустил архитектору пулю в затылок. Девочку стрелок не тронул, и она убежала домой.

Чуть позже из квартиры этажом ниже пошел черный дым, пожарные оперативно потушили огонь. В сгоревшей квартире был найден хозяин без признаков жизни. По предварительным данным, произошел суицид.

Выяснилось, что между мужчинами был конфликт. Возбуждено уголовное дело, место преступления осматривают следователи.

Супоницкий был членом Союза архитекторов СССР, его компания спроектировала станцию метро Горьковская, торговые центры и разрабатывала концепцию делового центра «Лахта».

