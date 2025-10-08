Силовые структуры
11:49, 8 октября 2025Силовые структуры

Российского архитектора поставили на колени и выстрелили ему в затылок

В Петербурге сосед убил архитектора Супоницкого при дочери и совершил суицид
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петербурге сосед жестоко расправился с архитектором Александром Супоницким прямо на глазах у его дочери-школьницы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице Супоницкий вел дочь в школу. Возле лифта их остановил вооруженный карабином мужчина. Он поставил их на колени, а затем пустил архитектору пулю в затылок. Девочку стрелок не тронул, и она убежала домой.

Чуть позже из квартиры этажом ниже пошел черный дым, пожарные оперативно потушили огонь. В сгоревшей квартире был найден хозяин без признаков жизни. По предварительным данным, произошел суицид.

Выяснилось, что между мужчинами был конфликт. Возбуждено уголовное дело, место преступления осматривают следователи.

Супоницкий был членом Союза архитекторов СССР, его компания спроектировала станцию метро Горьковская, торговые центры и разрабатывала концепцию делового центра «Лахта».

Ранее сообщалось о трагедии, произошедшей в Ульяновске 1 октября. В квартире глава семейства расправился с супругой и двумя маленькими дочерьми из-за долгов. После преступления им была предпринята попытка суицида.

