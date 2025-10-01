Силовые структуры
19:41, 1 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

СК: Задержан подозреваемый в убийстве женщины и детей в Ульяновске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СКР по Ульяновской области

Следователи задержали подозреваемого в расправе над 27-летней жительницей Ульяновска и ее малолетними дочерями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

К совершению преступления причастен 27-летний супруг россиянки и отец девочек. После расправы он нанес себе резаные раны предплечий. Выдвигалась версия о суициде. Его госпитализировали, врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое, но позже мужчину все же доставили к следователю. Медики сочли, что подозреваемый в удовлетворительном состоянии, он в сознании.

Трагедия произошла в квартире дома №22 по Киевскому бульвару Ульяновска 1 октября. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт из-за долгов. Мужчина страдает лудоманией, он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Зарплаты в фирме по установке пластиковых окон ему не хватало, поэтому и он и его жена, работающая в салоне красоты, брали кредиты, сообщает ТАСС.

Абсолютно благополучная семья, заявили соседи. На учете не состояли, к ответственности не привлекались. Знакомые, друзья и родственники характеризовали супругов с положительной стороны. Их дочерям было пять и четыре года, ходили в садик, по словам воспитателей девочки всегда были аккуратные, ухоженные, любимые.

Сейчас обе бабушки находятся в больнице. Одна переживает потерю дочери и внучек, у второй стресс от увиденного — она обнаружила жертв, а дверь ей открыл сын с окровавленными руками.

