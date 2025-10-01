Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

Подозреваемый в расправе над женой и детьми россиянин страдал лудоманией

Подозреваемый в жестокой расправе над женой и детьми в Ульяновске россиянин страдал лудоманией — зависимостью от азартных игр. Возможную причину расправы над семьей в своем Telegram-канале сообщает издания Baza.

Подозреваемый в расправе работал в компании по установке пластиковых окон, но денег на семью не хватало, поскольку он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Более того мужчина влезал в долги и занимал до 50 тысяч в неделю, рассчитывая вернуть деньги игрой. Это приводило к постоянным сильным сссорам, поскольку женщине приходилось влезать в кредиты.

О ЧП стало известно 1 октября после того, как в семьи пришла бабушка, решившая проведать своих внуков. Внутри она обнаружила женское тело и двух малолетних детей без признаков жизни.

