Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 1 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

Подозреваемый в расправе над женой и детьми россиянин страдал лудоманией
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Подозреваемый в жестокой расправе над женой и детьми в Ульяновске россиянин страдал лудоманией — зависимостью от азартных игр. Возможную причину расправы над семьей в своем Telegram-канале сообщает издания Baza.

Подозреваемый в расправе работал в компании по установке пластиковых окон, но денег на семью не хватало, поскольку он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Более того мужчина влезал в долги и занимал до 50 тысяч в неделю, рассчитывая вернуть деньги игрой. Это приводило к постоянным сильным сссорам, поскольку женщине приходилось влезать в кредиты.

О ЧП стало известно 1 октября после того, как в семьи пришла бабушка, решившая проведать своих внуков. Внутри она обнаружила женское тело и двух малолетних детей без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

    Трубопроводные поставки российского газа в Европу выросли

    Макрон пообещал актуализировать ядерную доктрину Франции

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Найдены останки динозавра возрастом 240 миллионов лет с сохранившейся чешуей

    Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Награжденному медалями бойцу СВО отказали в выплатах из-за паспорта

    Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды

    Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

    Российские подростки толпой набросились и жестоко избили ровесника с эпилепсией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости