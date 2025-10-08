Звезда «Кадетства» объяснила отсутствие романов

Звезда «Кадетства» Захарова объяснила отсутствие возлюбленного работой

Российская актриса Елена Захарова заявила, что не вступает в отношения, потому что у нее много работы и не остается времени на личную жизнь. Об этом она рассказала в интервью порталу «Леди Mail».

Звезда сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» отметила, что, вероятно, ей стоит пересмотреть свое отношение к этому вопросу. «А то останусь без отношений. А ведь для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек. И хоть я и самодостаточна и перманентно занята работой и ребенком, пора уже начинать больше думать и о себе самой», — добавила артистка.

Она подчеркнула, что когда в ее жизни «появится кто-то достойный», то она сможет найти для него время и задумается о перестановке приоритетов. «А пока было бы неплохо начать смотреть по сторонам — может, я кого-то не замечаю?» — добавила Захарова.

