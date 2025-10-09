54-летняя телеведущая удивила фанатов фигурой в откровенном боди

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в откровенном виде и удивила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в черном облегающем боди. Так, она продемонстрировала зрителям, как изделие эффектно подчеркивает ее грудь, талию и ягодицы. При этом внешний вид женщины дополнили яркий макияж и прическа, оформленная высоким пучком и выпущенной одной прядью у лица.

Поклонники оценили форму Франкель в комментариях под постом. «Ты такая шикарная», «Выглядишь просто потрясающе», «Какое красивое естественное тело», «Потрясающая фигура», «Богиня», — высказывались они.

В сентябре Бетенни Франкель высказалась об откровенном наряде дочери телезвезды Ким Кардашьян на прогулке в Риме.