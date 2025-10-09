9 октября в России отмечают День Специальной пожарной охраны МЧС, а во всем мире празднуют День почты. Православные вспоминают патриарха Московского и всея Руси Тихона. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 9 октября и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День Специальной пожарной охраны МЧС России

Это подразделение МЧС России занимается ликвидацией самых крупных технологических аварий и пожаров. В его ведении также находится обеспечение противопожарной безопасности на самых важных государственных объектах.

Подразделение было создано в 1947 году. Один из героических эпизодов в его истории — тушение пожаров на Чернобыльской АЭС. На данный момент в рядах специальной пожарной охраны — 16 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Битва за Кавказ длилась 442 дня, с июля 1942 по октябрь 1943 года. По своей продолжительности она уступает лишь 900-дневной обороне Ленинграда. Победа в этом сражении позволила советским войскам отстоять стратегически важный регион и освободить территорию площадью около 200 квадратных километров.

В 2020 году День Победы советских войск в битве за Кавказ был официально признан Днем воинской славы России.

Праздники в мире

Всемирный день почты

9 октября 1874 года в Швейцарии был основан Всемирный почтовый союз. Одной из стран-учредителей выступила Российская империя. В этом году главной почтовой организации мира исполняется 150 лет.

Праздник, призванный привлечь внимание к роли почты в развитии международных отношений, установили в 1969 году. С тех пор его ежегодно отмечают по всему миру: как правило, в этот день многие почтовые ведомства продвигают свои новые продукты и услуги, а также награждают отличившихся сотрудников.

День любопытных событий

Неофициальный международный праздник — День любопытных событий — отмечают любители теорий заговоров. В этот день принято размышлять на темы поиска пропавших носков и существования инопланетян. Интересно, что история этого праздника — тоже загадка. Никто не знает, кто и по какой причине впервые начал его отмечать.

Те, кто далек от теорий заговора, могут посвятить День любопытных событий научным знаниям. Например, исследовать интересные исторические события и необычные явления природы, посетив тематическую лекцию или необычный музей. В Москве этот день можно провести в музее криптографии или отправиться на квест по самым загадочным уголкам столицы.

Какие еще праздники отмечают в мире 9 октября

День отражения в лужах;

Вceмиpный дeнь нaнoтexнoлoгий.

Какой церковный праздник 9 октября

Прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

Святитель Тихон родился в 1865 году, в 1891-м принял монашеский постриг. В 1917-м его избрали Патриархом Московским и всея Руси. Руководить Церковью ему довелось в эпоху богоборчества со стороны государства. Тихон пытался наладить контакт с большевиками, в разгар Гражданской войны уберегал священнослужителей от политических высказываний. Но когда большевики попытались изъять у Церкви все ценные предметы на борьбу с голодом, не будучи уверенным в том, что средства пойдут по назначению, Тихон выступил против святотатства.

В течение жизни святитель не раз подвергался арестам, после расстрела верного патриарху келейника появилась версия, что это было неудачное покушение на Тихона. Однако святой отошел к Богу в больнице, на его похороны пришли сотни тысяч человек.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 октября

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

День памяти преподобного Ефрема Перекомского, игумена;

День памяти благоверного князя Нягу Басарабского;

День памяти праведного Гедеона, судии Израильского.

Приметы на 9 октября

В народе 9 октября принято молиться Иоанну Богослову. К святому обращаются за покровительством в дальней дороге, также своим заступником его считают художники и иконописцы.

В этот день на Руси предсказывали зиму:

Дождь со снегом предвещает оттепель в январе;

Листья ложатся на землю вверх «изнанкой» — к хорошему урожаю на следующий год;

Желтый закат и яркие звезды — к ясной погоде;

Отдыхать во второй половине дня — приумножать свое здоровье.

Кто родился 9 октября

Русский художник Николай Рерих также прославился как философ и писатель. За годы работы он создал около семи тысяч картин и около тридцати томов литературных трудов. Кроме того, Рерих — автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира», а также автор религиозно-философского учения «Живая этика» («Агни-йога»).

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская топ-модель палестино-голландского происхождения, лицо Dior и Bulgari, а также одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей планеты. В 2019 году Белла Хадид была признана самый красивой девушкой в мире по формуле золотого сечения. В настоящее время она занимается бизнесом, интересуется не только модой, но и политикой: Хадид поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, из-за чего Dior даже хотел приостановить сотрудничество с ней.

Кто еще родился 9 октября