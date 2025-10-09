В Минфине заметили новые проблемы с дефицитом бюджета

Минфин России обвинил регионы в выдумывании источников закрытия дефицита бюджета

Ряд российских регионов начал искусственно формировать источники финансирования дефицита бюджетов, чтобы скрыть возникающие проблемы. О практике, которую Минфин постарается пресечь, на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказала первый замглавы ведомства Ирина Окладникова, передает «Интерфакс».

По ее словам, схему используют как минимум пять или шесть регионов страны и оставлять ее без реакции нельзя. Ведь когда властям понадобятся средства для того, чтобы заплатить по части взятых на себя обязательств, выяснится, что деньги у них имеются только на бумаге.

Окладникова объяснила, что речь идет о двойном учете остатков средств, предоставленных в прошлый период, то есть уже посчитанных в бюджетных расходах. Ту часть из них, которая законтрактована, но фактически еще не переведена получателям, чиновники начинают учитывать в качестве свободных денег для закрытия дефицита бюджета.

«Обязательства остались и у бюджетного учреждения — они же никуда не делись из реестра обязательств, учреждение должно заплатить — и у субъекта второй раз на этот же объем появляются обязательства», — подчеркнула представитель Минфина.

Подготовленные поправки в бюджетный кодекс призваны закрыть такую лазейку. Предполагается, что они вступят в силу с 2027-го или 2028-го годов, чтобы дать регионам самим решить проблему. Окладникова выразила надежду на то, что на проблему также обратит внимание Счетная палата.

В свою очередь, замруководителя контрольного органа Галина Изотова, принимавшая участие в заседании комитета, подтвердила наличие такой практики. Ни одна из чиновниц не сообщила, руководство каких регионов уличили в приписывании средств.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил закрыть дефицит бюджета за счет кратного роста налогов на состоятельных россиян, а также усиления борьбы с теневой экономикой.