15:43, 9 октября 2025

Алиев объявил об успехе отношений с Россией в 2025 году

Алиев: Отношения России и Азербайджана развивались успешно в 2025 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отношения России и Азербайджана развивались успешно в 2025 году по всем направлениям. Об этом заявил президент кавказской республики Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе, его слова приводит агентство Report.

«Как вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. В развитии товарооборота есть хорошая динамика», — заявил Алиев.

Кроме того, азербайджанский президент назвал повестку дня отношений России и Азербайджана позитивной. Алиев также выразил надежду, что те месседжи, который он и Путин направили обществу двух стран, будут восприняты позитивно.

Это первые официальные переговоры Путина и Алиева с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Их начальной точкой стала авиакатастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года. Тогда между странами начался кризис на уровне чиновников и ведомств.

