Певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото в мини-платье в честь 43-летия

Российская певица родом с Украины Анастасия Стоцкая опубликовала фото в откровенном наряде в честь своего 43-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница хита «Вены-реки» предстала на размещенных кадрах в полый рост. Она стояла у дверей в черном наряде, который состоял из кожаного плаща и мини-платья.

Также знаменитость надела ботинки на массивной платформе, распустила гладко уложенные волосы и нанесла красную помаду.

