13:09, 9 октября 2025

Банк России призвали к однозначной ключевой ставке

РСПП: При инфляции в 4 % ключевая ставка должна быть 7-8 %
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Очень важно, чтобы Банк России недолго оценивал последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и продолжал линию на аккуратное уменьшение ключевой ставки, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что сбалансированный бюджет предполагает сокращение расходов бюджета и повышение налогов. Цель таких шагов — предотвратить рост дефицита бюджета. Однако, как полагает Шохин, жесткость бюджетной политики следует сопроводить смягчением денежно-кредитной.

Руководитель РСПП также подчеркнул, что если инфляция на конец следующего года планируется в районе четырех процентов, то ставка должна быть ниже десяти процентов. Иными словами, ее следует сделать однозначной.

«Скорее всего, семь-восемь процентов», — пояснил Шохин.

В начале этой недели сообщалось, что российские эксперты стали осторожнее прогнозировать дальнейшую траекторию изменения ключевой ставки. Часть из них допустила, что Банк России вообще не станет смягчать денежно-кредитную политику. В частности, они указывают на то, что инфляция снова начала расти, а значит, оснований для уменьшения «ключа» остается все меньше.

