В России начали пересматривать ожидания по ключевой ставке

РБК: Аналитики начали допускать сохранение ставки на уровне 17 % к концу года

Последние тенденции в российской экономике сделали более осторожными ожидания экспертов относительно траектории ключевой ставки. Об этом со ссылкой на пересмотр позиции некоторых постоянных участников консенсус-прогноза пишет РБК.

Так, трое из них допускают, что Центробанк до конца года вообще не станет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), хотя месяцем ранее эксперты не видели такой возможности.

В частности, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что устойчивая инфляция не замедляется с уровней 4-6 процентов и в последнюю неделю перешла к росту, а значит, у регулятора остается меньше оснований для снижения ставки.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что предпосылками к ускорению роста цен может стать топливный кризис, усиление корпоративного кредитования, а также ожидаемое ослабление курса рубля. По ее мнению, к концу года устойчивая инфляция на фоне этих факторов может достичь семи процентов.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк и вовсе ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов как минимум до апреля следующего года. Она напомнила, что в августе был зафиксирован новый исторический минимум безработицы — 2,1 процента. А кроме того, планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 10 процентов добавит к инфляции 0,7 процентных пункта и удержит инфляционные ожидания высокими.

Другие аналитики считают, что цикл снижения ставки все же продолжится, но к концу года она не опустится ниже 16 процентов. Так, старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин предположил, что до этого уровня регулятор доведет ставку только в декабре.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напомнила, что руководство ЦБ оценило проект бюджета, представленный Минфином, как дезинфляционный, что является предпосылкой снижения ставки. В то же время она признала, что рост дефицита бюджета к концу года и рост НДС работают в обратную сторону.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заверил, что регулятор не считает мнения экспертов информационной атакой, но попросил их не предсказывать слишком быстрое снижение ключевой ставки. Он объяснил, что такие прогнозы мешают снижению инфляционных ожиданий, а значит, затрудняют смягчение ДКП.